Лукашенко счел разговоры о вхождении Белоруссии в состав РФ "абсолютной глупостью"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Разговоры о том, что Белоруссия войдет в состав России, США или Великобритании - "абсолютная глупость", заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным и руководство Беларуси и России в целом достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования", - сказал Лукашенко в интервью CNN.

Такой вопрос вообще не стоит в повестке, подчеркнул он. "Это выдумка коллективного Запада", - добавил белорусский президент.

"Если по существу, то мы давно являемся форпостом Союзного государства Беларуси и России. У нас создана на западном направлении единая фактически армия, единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта - мы это не скрываем - нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю, я просто напоминаю то, о чем мы постоянно говорим", - отметил Лукашенко.

"При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца", - подчеркнул он

Выдержки из интервью опубликовал близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого" в четверг.