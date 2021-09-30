Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Лукашенко счел разговоры о вхождении Белоруссии в состав РФ "абсолютной глупостью"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Разговоры о том, что Белоруссия войдет в состав России, США или Великобритании - "абсолютная глупость", заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным и руководство Беларуси и России в целом достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования", - сказал Лукашенко в интервью CNN.

Такой вопрос вообще не стоит в повестке, подчеркнул он. "Это выдумка коллективного Запада", - добавил белорусский президент.

"Если по существу, то мы давно являемся форпостом Союзного государства Беларуси и России. У нас создана на западном направлении единая фактически армия, единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта - мы это не скрываем - нас вся западная часть вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю, я просто напоминаю то, о чем мы постоянно говорим", - отметил Лукашенко.

"При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца", - подчеркнул он

Выдержки из интервью опубликовал близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого" в четверг.

Александр Лукашенко Белоруссия

Новости
Пандемия коронавируса

Лишь 15 из 54 стран Африки смогли привить от COVID хотя бы 10% населения

В Германии задержали 96-летнюю секретаршу концлагеря, скрывшуюся от суда

Регулятор запретил импорт системы нагревания табака IQOS в США

Саркози приговорен к году тюрьмы по делу "Бигмалион"

Саркози приговорен к году тюрьмы по делу "Бигмалион"

Путин сообщил о готовности РФ построить АЭС в Казахстане

Что случилось этой ночью: четверг, 30 сентября

Более 100 человек погибли в столкновении между бандами в эквадорской тюрьме

Американский военачальник признал, что США проиграли войну в Афганистане

Американский военачальник признал, что США проиграли войну в Афганистане

В Пентагоне подтвердили, что талибы предлагали США временный контроль над Кабулом

В Пентагоне подтвердили, что талибы предлагали США временный контроль над Кабулом

Что произошло за день: среда, 29 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });