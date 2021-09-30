США выделили на создание гиперзвукового оружия $3,8 млрд на 2022 год

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в предстоящем финансовом году (начинается 1 октября текущего года) будут вести работы по созданию гиперзвукового оружия в рамках сразу восьми отдельных программ, сообщило издание Breaking Defense.

На разработку и развертывание систем гиперзвукового оружия в 2022 финансовом году администрация президента США Джо Байдена выделила $3,8 млрд.

Важнейшей из программ является Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) по созданию гиперзвуковой ракеты с планирующим блоком воздушного базирования AGM-183A. В 2021 году были предприняты уже две попытки тестового запуска ракеты с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном Поинт-Мугу вблизи Калифорнии, которые окончились неудачей. В первом случае ракета не отделилась от самолета, а во втором – не заработал ее ускоритель.

По проектным данным, гиперзвуковая ракета AGM-183A имеет дальность действия 1000 миль (1600 км). ВВС США планируют уже в будущем финансовом году получить первые 12 гиперзвуковых ракет воздушного базирования AGM-183A. Для закупки оружия в оборонном бюджете на 2022 год выделено $161 млн.

Скорость гиперзвуковой ракеты AGM-183A американскими военными не раскрывается, лишь указывается, что она будет больше 8 Маха. Ракетами этого типа планируется в первую очередь оснащать стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых сможет нести по четыре AGM-183A.

Ракета разрабатывается компанией Lockheed Martin в рамках контракта c Пентагоном на общую сумму $480 млн и, как считают американские военные, может быть поставлена на вооружение уже в 2022 году. Она предназначена не только для ВВС, но и для вооружения боевых кораблей американского флота.

Как сообщало Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA), на минувшей неделе было проведено первое успешное испытание американской гиперзвуковой ракеты в рамках программы Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). По имеющимся данным, ракета, разрабатываемая корпорацией Raytheon, была запущена с борта истребителя-бомбардировщика F-18. Летные испытания были сконцентрированы на тестировании двигательной установки с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем и методах управления температурным режимом, чтобы обеспечить длительный гиперзвуковой полет. По сообщению DARPA, ракета развила скорость в 5 Маха (6,1 тыс. км в час).

По скорости, дальности и размерам она уступает ракете AGM-183A. Однако поскольку гиперзвуковая ракета HAWC меньше по размерам, то стратегический бомбардировщик может нести больше таких ракет, и ее может также нести истребитель-бомбардировщик.

Гиперзвуковыми ракетами обоих типов планируется оснащать стратегические бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности B-1B Lancer. Первые испытания планируется провести в сентябре 2022 года.

Еще одной ключевой программой является Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), в рамках которой разрабатывается гиперзвуковая ракета наземного базирования для Армии США. Проектная дальность ракеты составляет 2775 км.