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Красный крест счел систему здравоохранения Афганистана стоящей на грани краха

Красный крест счел систему здравоохранения Афганистана стоящей на грани краха
Фото: Marcus Yam/Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Глава подразделения Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азиатско-тихоокеанском регионе Александр Матеу рассказал, что система здравоохранения Афганистана находится на грани коллапса, сообщают европейские СМИ.

"Люди могут согласиться проработать без зарплаты еще несколько недель, но в какой-то момент медикаменты закончатся. Если ты не можешь даже включить свет, если тебе нечего предложить посетителям твоей клиники, придется закрыть двери", - заявил Матеу.

После прихода к власти "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация), экономика страны серьезно пострадала из-за санкций и резких сокращений иностранной помощи. Особенно сильно это повлияло на сектор здравоохранения, отмечается в сообщениях.

По словам Матеу, более 20 тыс. медицинских работников в Афганистане на данный момент находятся без работы или работают, не получая зарплату. Более 7 тыс. этих работников являются женщинами. Он также отметил, что, если в стране не будет денег для возобновления выплаты заработной платы, приход зимы может привести к "крупному гуманитарному кризису".

Ранее в ВОЗ сообщили, что сейчас в Афганистане функционирует менее 20% медицинских учреждений, две трети учреждений остались без необходимых лекарств. Это так же усложняет процесс распространения в стране вакцин от коронавируса COVID-19: всего 1% граждан Афганистана получили обе дозы вакцины, хотя в распоряжении страны находятся более миллиона неиспользованных доз. Их срок годности истечет к концу этого года.

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