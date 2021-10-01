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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В ФСВТС сообщили о беспокойстве Москвы судьбой оружия, которое осталось в Афганистане

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Количество оружия, оставленного американцами в Афганистане, вызывает беспокойство, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Откровенно говоря, вот эта цифра 85 миллиардов - она просто ужасает... Вдумайтесь в цифры: 22 тысячи бронированных автомобилей, 358 тысяч автоматических винтовок, 176 артиллерийских установок, 8 тысяч грузовиков, транспортные самолёты, больше сотни вертолётов. Вооружили до зубов и одному Богу известно, чем это все закончится", - сказал Шугаев в интервью телеканалу "Звезда".

"У нас был контракт в 2011 году еще, его подписал "Рособоронэкспорт, на поставку 63 военно-транспортных Ми-17В-5 вертолетов. Причем здесь надо отметить, что контрактодержателями были американцы, а не афганцы (...) Где сегодня эти машины, в чьих они руках можно только догадываться", - сказал он.

25 августа глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что парк из более сотни поставленных в Афганистан вертолетов российского производства быстро придет в негодность без сервиса и ремонта.

Талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) 15 августа вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан и считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.

ФСВТС Дмитрий Шугаев Афганистан Талибан

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