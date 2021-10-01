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На Алеутских островах зафиксировали сильное землетрясение

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в акватории Тихого океана к югу от Алеутских островов (Аляска, США), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 03:11 мск в пятницу землетрясения имел координаты находился в 215 км к юго-западу от населенного пункта Никольский на острове Умнак.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 5,1. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 46 км, при этом эпицентр находился в 180 км к западу-юго-западу от Никольского. Также в этом районе был зафиксирован повторный толчок магнитудой 4,8.

США Аляска

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