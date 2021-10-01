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На Шри-Ланке ослабят COVID-ограничения, сохранив ночной комендантский час

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Власти Шри-Ланки отменяют введенный в стране почти шесть недель назад режим изоляции на фоне снижения заболеваемости COVID-19, сообщает издание The Straits Times.

Однако ночью по-прежнему действует шестичасовой комендантский час. Запрещены переезды между провинциями страны, массовые собрания и мероприятия. Также Минздрав призвал компании обеспечивать работу их сотрудников из дома.

До 15 октября число лиц, кому разрешено присутствовать на свадьбах и похоронах, ограничат десятью. Разрешено проводить спортивные соревнования, но без участия зрителей.

"Приоритет – поддержать успехи, достигнутые в обуздании заражений COVID-19 и ужасающих цифр смертности", - заявил глава Минздрава Кехелия Рамбуквелла.

Тем временем, власти энергично проводят кампанию по вакцинации в стране: из примерно 21 млн населения полностью вакцинированы 56%.

Ранее стало известно, что Минздрав Шри-Ланки отменяет тестирование по прибытии для туристов, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса и имеющих справку с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Рост заболеваемости COVID-19 на Шри-Ланке наблюдался с апреля, и причиной усиленного распространения болезни тогда называли празднование на Шри-Ланке традиционного Нового года в середине апреля.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, на Шри-Ланке за время пандемии диагностировали более 516,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Свыше 12,8 тыс. инфицированных скончались, 456 857 человек вылечились. Однако эксперты в области здравоохранения заявляют, что реальные показатели заболеваемости и летальных исходов могут быть, как минимум, в два раза больше.

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