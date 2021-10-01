В Румынии не менее девяти человек погибли при пожаре в больнице

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В больнице румынского города Констанца в пятницу вспыхнул пожар, жертвами которого стали как минимум девять человек. Об этом сообщает агентство Associates Press (AP) со ссылкой на местные власти.

По данным властей, пожар произошел в пятницу утром. В настоящий момент аварийно-спасательные службы проводят эвакуацию сотрудников и пациентов больницы.

В Минздраве страны в свою очередь отметили, что более точная информация будет предоставлена позднее в ходе пресс-конференции.

По информации ведомства, в больнице находились 113 пациентов, 10 из которых были в палатах интенсивной терапии.