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В Румынии не менее девяти человек погибли при пожаре в больнице

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В больнице румынского города Констанца в пятницу вспыхнул пожар, жертвами которого стали как минимум девять человек. Об этом сообщает агентство Associates Press (AP) со ссылкой на местные власти.

По данным властей, пожар произошел в пятницу утром. В настоящий момент аварийно-спасательные службы проводят эвакуацию сотрудников и пациентов больницы.

В Минздраве страны в свою очередь отметили, что более точная информация будет предоставлена позднее в ходе пресс-конференции.

По информации ведомства, в больнице находились 113 пациентов, 10 из которых были в палатах интенсивной терапии.

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