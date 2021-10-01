Разыскиваемый 35 лет серийный убийца и насильник оказался жандармом

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Во Франции полиция раскрыла серию убийств и изнасилований, совершенных в Париже в период с 1986 по 1994 год, в связи с которыми разыскивался "Рябой" мужчина. Как сообщает Le Parisien, совершивший эти преступления оказался жандармом (военным полицейским) Франсуа Веровом. Анализ ДНК подтвердил его вину.

Полиция разыскивала преступника 35 лет, у них был его фоторобот и слова свидетелей, которые отмечали прыщи и рябины на его лице.

TEMOIGNAGE : à La Grande-Motte, stupéfaction des voisins de François Verove, le tueur en série dit "le Grêlé" https://t.co/e153HEuqSD pic.twitter.com/8Ye2IAwtsn — France 3 Occitanie (@F3Occitanie) October 1, 2021

Была установлена связь этого человека с четырьмя убийствами. 11-летняя Сесиль Блош была изнасилована и зарезана 5 мая 1986 года. 29 апреля были убиты 38-летний Жиль Полити и 20-летняя Ирмгард Мюллер. ВВС, ссылаясь на парижские СМИ, называет также убийство 19-летней Карин Леруа в 1994 году.

Также его связали с шестью изнасилованиями. Трое пострадавших рассказали следствию, что насильник называл себя полицейским. Адвокат потерпевших Дидье Сабан сказал телеканалу France Info, что у защиты было ощущение, что преступник был военным или жандармом, судя по жестокости и применяемой тактике.

Недавно следователь, занимающийся этим делом, решил запросить образцы ДНК у 750 жандармов, которые служили в Париже в 80-х и 90-х годах, среди них был 59-летний Веров.



29 сентября Веров был найден мертвым у себя дома на юге Франции, он покончил с собой. В предсмертной записке он признался в преступлениях, не уточняя ни имен жертв, ни других обстоятельств. Он объяснил, что в тот период у него в жизни было все неладно и он время от времени "следовал импульсам", но с 1997 года "взял себя в руки" и больше "ничего не совершал".

30 сентября анализ ДНК подтвердил, что все эти убийства и изнасилования совершил Веров. Адвокат Сабан считает, что на самом деле он совершил гораздо больше преступлений и что нужно поднять и проверить старые нераскрытые дела.