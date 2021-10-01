Редкого оранжевого омара спасли в продуктовом магазине в Онтарио

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Омара редкого оранжевого окраса нашли в продуктовом магазине в муниципалитете Дарем канадской провинции Онтарио.

Как сообщает газета The Guardian, омар провел в аквариуме несколько недель и не заинтересовал покупателей. Заметив его, управляющий магазина с супругой сначала собирались отвезти его к океану, но потом решили передать в аквариум Рипли в Торонто.

Там с радостью приютили омара и назвали его Пинчи. На странице аквариума была опубликована фотография спасенного с примечанием, что шансы встретить омара оранжевого цвета равны одному на 30 млн.