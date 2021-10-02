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США зимой начнут размещение в Европе 27 истребителей пятого поколения

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты предстоящей зимой начнут размещение на авиабазе Лейкенхит в Англии эскадрильи из 27 истребителей пятого поколения F-35A, сообщили ВВС США.

"Истребители прибудут этой зимой" - сказал командир 495-й эскадрильи, в которую войдут F-35A, подполковник Айан Маклафлин.

Это будет первое постоянное место базирования таких самолетов за пределами США. Авиабаза Лейкенхит находится в 113 километрах к северо-востоку от Лондона. В настоящее время там размещены американские истребители F-15 в составе двух эскадрилий.

В сентябре руководитель Европейского командования Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал ВВС Тод Уолтерс сообщил о планах стран-членов Североатлантического альянса развернуть на 12 своих базах в общей сложности 450 истребителей F-35 национальных ВВС.

В частности, планируется, что Великобритания в 2021 году разместит свои истребители на двух базах - Мархам и Лейкенхит, Нидерланды - на авиабазах Волкель и Леуварден (в 2022 году), Дания - на авиабазе Скридструп (в 2023 году), Италия - на авиабазах Амендола и Геди (в 2022 году), Норвегия - на авиабазах Эрланн и Эвенес (в 2022 году), Бельгия - на авиабазах Флоренн (в 2025 году) и Клейне-Брогель (2027 году), Польша - на авиабазах Ласк и Свидвин (в 2026 году).

США

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