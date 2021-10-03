Протестующие в Бразилии потребовали импичмента президента
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Массовые акции протеста против президента Бразилии Жаира Болсонару прошли в крупных городах страны, сообщают в воскресенье латиноамериканские СМИ.
Среди лозунгов протестующих - "Болсонару - вон", "Болсонару должен уйти, объявим ему импичмент".
В столице страны демонстранты прошли по центральным улицам до здания бразильского парламента.
Участники протестов выражают недовольство ухудшением уровня жизни, ростом безработицы и голода, а также ценами на топливо и тем, как правительство реагировало на пандемию коронавируса.
Акции организовали оппозиционные партии и профсоюзы. По их данным, протесты прошли примерно в 200 городах страны.
При этом, западные СМИ отмечают, что выборы в Бразилии запланированы лишь на октябрь 2022 года. Согласно опросам, рейтинг одобрения Болсонару достиг рекордно низкого уровня.