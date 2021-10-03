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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

На складе в Анапе произошло возгорание на площади 480 кв. м

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Пожар случился в одноэтажном здании в Анапе, ему присвоен повышенный ранг сложности, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о возгорании одноэтажного здания в Анапе на улице Омелькова, в 20:20 мск пожару присвоен повышенный ранг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлечены 45 человек, а также 16 единиц техники. На ликвидацию пожара подано 7 пожарных стволов. К тушению привлекаются 5 звеньев газодымозащитников. Информированный источник сообщил "Интерфаксу" о том, что в Анапе горит склад.

Анапа Краснодарский край

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