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Первый официальный рейс авиакомпании EgyptAir приземляется в аэропорту Израиля

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Самолет EgyptAir приземлился в в воскресенье в Тель-Авиве, совершив первый официальный прямой рейс египетского национального перевозчика с тех пор, как две страны подписали исторический мирный договор в 1979 году, передает ABC News.

Филиал авиакомпании, AirSinai, на протяжении десятилетий выполнял рейсы в Израиль без логотипа компании, опасаясь негативной реакции общественности. Национальный перевозчик теперь будет выполнять три еженедельных рейса между Каиром и Тель-Авивом с маркировкой EgyptAir.

Посольство Израиля в Каире сообщило в твиттере, что прямые рейсы являются "важным и желанным признаком укрепления двусторонних связей между двумя странами, особенно экономических отношений".

Тель-Авив Израиль Египет

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