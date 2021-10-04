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Военные РФ отработали уничтожение условных диверсантов в горах Таджикистана

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Военнослужащие российской военной базы провели в горах Таджикистана учения по ликвидации диверсионной группы условного незаконного вооруженного формирования, привлекались бронетранспортеры и беспилотники, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в понедельник.

"На полигоне "Ляур" разведчики, используя современные средства разведки и наблюдения (...), выполнили поиск и блокирование с господствующих высот район расположения незаконного вооруженного формирования. Проведя молниеносный налет на диверсионную группу условного противника, мотострелки огнем из БТР-82А и стрелкового оружия уничтожили его живую силу", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

Кроме того, военнослужащие на учении отработали нормативы по специальной, медицинской, тактической, огневой подготовкам, преодолению препятствий на специальной психологической полосе.

Учения проводились на фоне сложной обстановки в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в состав Центрального военного округа). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В августе ЦВО сообщил об усилении базы в Таджикистане новым вооружением - современными снайперскими винтовками, переносными зенитными ракетными комплексами "Верба", автоматами "Калашникова" АК-12, огнеметами и современными противотанковыми ракетными комплексами "Корнет".

21 июля стало известно о решении российских военных усилить базу в Таджикистане 17 современными боевыми машинами пехоты БМП-2. Кроме того, по данным начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа Ханифа Беглова, российская военная база в Таджикистане до конца года получит 30 современных танков. Они заменят боевые машины более ранних модификаций танкового батальона базы. В пресс-службе ЦВО уточнили "Интерфаксу", что это будут танки Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.

Россия Таджикистан ЦВО

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