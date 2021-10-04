Катар с 6 октября разрешит въезд россиянам, привитым "Спутником V"

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Минздрав Катара обновил правила въезда в страну для иностранных граждан, с 6 октября вакцинированные "Спутником V" россияне смогут посетить эмират, если дополнительно сделают экспресс-тест на антитела, сообщает газета The Peninsula Qatar.

С момента окончания полного курса прививок должно пройти не менее двух недель. Обновленные правила вступают в силу с 6 октября.

Отмечается, что Минздрав страны добавил китайскую вакцину Sinovac и "Спутник V" в список "условно утвержденных вакцин".

Как пишет газета, приезжающие должны предоставить оригинал сертификата вакцинации на арабском или английском языках.

В настоящее время в Катаре одобрены вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Россия и Катар возобновили международное авиасообщение в начале года, однако въезд разрешен только для дипломатов, обладателей вида на жительство и иностранных рабочих. Туристов эмират не принимает, однако можно использовать аэропорт Дохи для транзитных перелетов.