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Аналитики спрогнозировали подорожание устройств для "умного" дома

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Общая стоимость трех развивающихся категорий продуктов – очков дополненной и виртуальной реальности, устройств для "умного" дома и носимых устройств – как ожидается, достигнет $369,6 млрд к концу текущего календарного года и $524,9 млрд – к концу 2025 года, прогнозируют аналитики исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Эти продукты стали появляться в течение последнего десятилетия и прочно закрепились в масс-маркете. В дальнейшем все они, как ожидается, будут демонстрировать устойчивый рост на фоне расширения линеек устройств, выхода продуктов более бюджетной ценовой категории и ряда других факторов.

"Рынок наушников виртуальной реальности активно растет в 2021 году благодаря как потребителям, так и коммерческим покупателям", - говорит вице-президент IDC в сегменте дополненной и виртуальной реальности Том Майнелли.

"Мы ожидаем продолжения роста в дальнейшем", - отмечает он.

В то же время главным драйвером роста рынка "умных" домов и офисов является сфера услуг, говорит старший аналитик IDC по соответствующему сегменту Адам Райт.

Согласно прогнозу IDC, общая стоимость устройств для "умных" домов по итогам 2021 года составит $289,93 млрд, а по итогам 2025 года будет составлять $400,36 млрд, за 5 лет рост составит 10,1%.

В свою очередь, стоимость носимых устройств составит $77,78 млрд и $106,350 млрд соответственно, рост за пять лет достигнет 9,9%. Стоимость очков дополненной и виртуальной реальности составит $1,93 млрд и $18,18 млрд соответственно, рост - 67,9%.

International Data Corporation IDC

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