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Парламент Сингапура одобрил закон об "иностранном вмешательстве"

Он позволит властям усилить контроль за соцсетями

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Парламент Сингапура в понедельник принял закон, призванный предотвращать иностранное вмешательство во внутреннюю политику страны, сообщают западные СМИ.

Согласно закону, власти смогут требовать от интернет-провайдеров и социальных сетей предоставлять информацию о пользователях, блокировать контент и удалять приложения, которые распространяют враждебную, по их мнению, информацию.

Группы и отдельные люди, которые будут вызывать недоверие у властей, могут быть отнесены к категории "политически значимые лица". В этом случае правительство потребует от них раскрывать источники их финансирования из-за рубежа и может предпринять против них "контрмеры" с целью снижения риска вмешательства из-за рубежа во внутренние дела Сингапура.

Нарушителям закона грозят тюремное заключение и серьезные штрафы.

В правительстве поясняют, что закон необходим для борьбы в том числе "враждебными информационными кампаниями", проводимыми из-за заграницы и через местных посредников.

Так, в обращении к парламенту министр юстиции и внутренних дел Сингапура Кашивишванатхан Шанмугам отметил, что именно "интернет создал новую мощную среду для подрывной деятельности".

"Страны активно развивают способы нападения и защиты (в интернете - ИФ) в качестве средства ведения войны, равного и даже более мощного, чем сухопутные, воздушные и военно-морские силы", - добавил он.

Оппозиция раскритиковала закон и расценила его как способ подавления инакомыслия в стране.

Сингапур

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