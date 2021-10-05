Взрыв произошел на металлургическом заводе в грузинском Рустави

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Один рабочий погиб в результате взрыва, произошедшего на территории металлургического завода в грузинском городе Рустави.

Как сообщают местные СМИ, на территории завода взорвалась одна из установок.

Руководство предприятия пока не комментировало происшедшее.

Руставский металлургический завод производит стальные трубы и арматуру, почти 80% продукции экспортируется в Армению, Азербайджан и другие страны.