Четыре человека погибли при крушении одномоторного самолета в Атланте

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Одномоторный самолет Cessna 210 разбился сразу после взлета в пятницу днем в пригороде Атланты. Погибли все четыре человека, находившиеся на борту, сообщает ABC News.

Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что после крушения в аэропорту ДеКалб-Пичтри самолет загорелся. Представитель пожарной службы округа, капитан Джейсон Дэниелс сообщил, что пожарным относительно быстро удалось потушить пламя на взлетно-посадочной полосе.

Расследование авиакатастрофы будет вести Национальный совет по безопасности на транспорте.