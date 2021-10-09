Четыре человека погибли при крушении одномоторного самолета в Атланте
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Одномоторный самолет Cessna 210 разбился сразу после взлета в пятницу днем в пригороде Атланты. Погибли все четыре человека, находившиеся на борту, сообщает ABC News.
Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что после крушения в аэропорту ДеКалб-Пичтри самолет загорелся. Представитель пожарной службы округа, капитан Джейсон Дэниелс сообщил, что пожарным относительно быстро удалось потушить пламя на взлетно-посадочной полосе.
Расследование авиакатастрофы будет вести Национальный совет по безопасности на транспорте.