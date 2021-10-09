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Число жертв обрушения жилого дома в Батуми выросло до пяти

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Батуми спасатели продолжают поиски людей, находящихся под завалами обрушившегося в пятницу подъезда жилого корпуса. Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури сообщил, что на данный момент найдены тела пятерых погибших. Продолжаются поиски еще троих человек.

Задержаны владелец квартиры на первом этаже и двое рабочих, которые вели ремонтные работы и, предположительно, повредили несущую стену корпуса.

В пятницу, 8 октября, в центре Батуми на улице 26 мая обрушился пятиэтажный жилой корпус, построенный в 1980-х годах.

Грузия Батуми

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