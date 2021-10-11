Генсек НАТО назвал сотрудничество Китая с Россией угрозой альянсу

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Быстрый рост Китая, особенно в сфере экономики, а также укрепление его сотрудничества взаимодействия с Россией представляют угрозу для Североатлантического альянса, заявил пресс-конференции на Парламентской ассамблее НАТО в Лиссабоне генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Рост Китая имеет важное значение для нашей безопасности. Мы видим, как они (китайцы - ИФ) пытаются контролировать важные объекты инфраструктуры, мы видим их в киберпространстве, мы видим их в Африке... также он все более тесно работает с Россией", - сказал он.

Обеспокоенность руководства НАТО вызывает тот факт, что Китай - это одна из крупнейших экономик в мире, лидирует в сфере передовых технологий, успешно развивает ядерный потенциал.

Генсек НАТО добавил, что он является сторонником участия альянса, несмотря на его региональный статус, в борьбе с глобальными угрозами.