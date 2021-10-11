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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Переводчик, спасший Байдена от талибов в 2008 году, смог покинуть Афганистан

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Афганский переводчик Аман Халили, который пришел на выручку нынешнему президенту США Джо Байдену в 2008 году в Афганистане, сумел эвакуироваться из Афганистана, сообщает в понедельник CNN.

По его информации, сначала переводчик вместе с семьей перебрался из Афганистана в Пакистан, а оттуда - в другую страну. Куда именно их в итоге отвезли, в сообщении не указывается.

В организации Human First Coalition, помогавшей Халили, сообщили CNN, что благодарны премьер-министру Пакистана Имрану Хану, а также нескольким сотрудникам госдепа США за помощь в эвакуации Халили и членов его семьи, а также за обещание помочь эвакуировать еще 200 афганцев, которые сейчас находятся в столице Пакистана.

Представитель госдепа подтвердил, что Халили смог покинуть Афганистан, а позже - Пакистан.

Ранее в этом году Халили рассказал, что его заявление на американскую визу застряла в обработке, однако он верит в то, что Байден ему поможет. "Я верю, что он может сделать что угодно. Он президент США. Он образованный человек", - сказал переводчик летом.

В 2008 году бывшие тогда сенаторами Джо Байден, Чак Хэйгел и Джон Керри находились на борту двух американских вертолетов, которые из-за метели совершили аварийную посадку в горах Афганистана. Там они могли стать легкой добычей для "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в РФ). 36-летний Халили, который на тот момент работал переводчиком при армии США, присоединился к кортежу, направленному на помощь сенаторам. Во многом благодаря его усилиям сенаторов в итоге удалось вывезти из опасного района.

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