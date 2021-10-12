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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Почти 30 человек погибли в Китае за сутки в результате наводнений

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Жертвами наводнения в китайской провинции Шаньси стали 15 человек, еще трое пропали без вести, подтвердили во вторник местные власти. Об этом сообщают китайские СМИ.

От вызванного осенним паводком наводнения пострадали около 1,8 млн человек, более 120 тысяч были эвакуированы в безопасные районы. Повреждены или полностью разрушены более 37 тысяч домов и построек, затоплены сельхозугодья, прямой экономический ущерб от стихийного бедствия превысил 5 млрд юаней ($770 млн).

Еще 13 человек погибли в провинции Хэбэй во вторник, когда водитель автобуса, перевозившего 51 пассажира, вопреки запрету въехал на затопленный водой мост. После того, как автобус упал реку, удалось спасти 37 человек, 13 погибли, один числится пропавшим без вести.

Китай

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