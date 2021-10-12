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В Турине будут выпускать три модели Maserati и электрокары

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Европейский автопроизводитель Stellantis NV перенесет производство двух марок автомобилей бренда Maserati из Грульяско в Турин и создаст там промышленный центр по выпуску электрокаров, сообщается в пресс-релизе компании.

Завод Мирафиори в Турине, который был центром производства автомобилей бренда Fiat, сейчас выпускает кроссовер Maserati Levante и электрокары Fiat New 500. Stellantis добавит к выпуску завода модели Ghibli и Quattroporte бренда Maserati, которые ранее производились в Грульяско.

Планируется также, что Maserati разработает три модели электрокаров в промежутке между 2022-2024 годами.

Компания сообщила, что рабочие с завода в Грульяско будут перемещены в Турин к 2024 году. Дальнейшая судьба завода в Грульяско неизвестна. Никаких сокращений работников в результате этого решения не произойдет, отмечается в сообщении.

Stellantis, образованной в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и PSA Group, принадлежат такие автомобильные бренды, как Fiat, Opel, Maserati, Chrysler, Citroen, Jeep и Alfa Romeo.

Котировки акций компании в ходе торгов в Милане во вторник снижаются на 1%. Всего с начала текущего года их стоимость выросла на 20%.

Stellantis Maserati Турин Италия

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