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Фиджи открываются для иностранных туристов с 11 ноября

Фиджи открываются для иностранных туристов с 11 ноября
Дайвинг на Фиджи
Фото: Reinhard Dirscherl/ullstein bild via Getty Images

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Власти архипелага Фиджи объявили об открытии границ для вакцинированных туристов с 11 ноября, на первом этапе въезд будет разрешен гражданам стран со стабильной эпидемиологической обстановкой, сообщает ABC News.

"Более 80% населения Фиджи вакцинированы от коронавируса. Помимо проведения политики "нет прививки-нет работы", правительство проводит лотерею с денежными призами, которая ускоряет темпы вакцинации населения. Учитывая позитивную ситуацию с прививками, премьер-министр страны Фрэнк Баинимарама заявил, что с 11 ноября Фиджи вновь откроют свои границы для туристов из стран с низким уровнем заражения коронавирусом", - пишет издание.

Как отмечает портал, в список стран для въезда на первом этапе включены Австралия, США, Новая Зеландия, Великобритания, Германия, Испания, Канада, Катар, ОАЭ, Республика Корея, США, Сингапур, Франция, Швейцария, Япония и большинство тихоокеанских островных стран и территорий. Туристы из других стран, в том числе с прививкой от коронавируса, должны провести не менее 10 дней в изоляторе на территории Фиджи или в любом из государств - партнеров по бескарантинному режиму.

Как сообщает ABC News, официальное открытие границ для иностранных гостей запланировано на 1 декабря, и к этому времени власти рассчитывают расширить список стран, гражданам которых будет разрешено посещать Фиджи.

"Для въезда все путешественникам, в том числе вакцинированным, потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее чем за 72 часа до полета. Первые 48 часов на Фиджи туристы проведут на территории гостиниц, поскольку им предстоит сдать дополнительно экспресс-тест на антиген. Спустя два дня туристы смогут свободно перемещаться по всей территории страны", - пишет портал.

Кроме того, прибывающим гражданам необходимо загрузить приложение CareFiji на свои телефоны до прибытия в страну: туда нужно ввести свои контактные данные, загрузить справки и тесты и получить уникальный QR-код. Также туристы могут забронировать на этой платформе гостиницу из списка одобренных Минздравом Фиджи.

Фиджи - архипелаг в Тихом океане. Среди островов, расположенных в Океании, это одно из наиболее развитых туристических направлений. Острова очень популярны среди любителей дайвинга, серфинга и рыбалки. Также страну нередко выбирают туристы для проведения свадебных церемоний.

Фиджи

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