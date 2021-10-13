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Китай призвал создать "благоприятные условия", прежде чем проводить саммит с США

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Вопрос о проведении до конца года китайско-американской встречи на высшем уровне обсуждался сторонами, но для реализации этой идеи обе стороны должны приложить усилия, чтобы создать соответствующие благоприятные условия, заявил замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

"Китаю и Соединенным Штатам необходимо работать вместе, чтобы создать хорошую атмосферу и позитивные условия для встречи глав двух государств", - сказал дипломат в интервью китайскому телеканалу CGTN, опубликованное на сайте МИД КНР.

Он отметил, что вопрос о проведении в видеоформате встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена обсуждался во время недавних переговоров в Цюрихе главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

По словам замминистра, Китай и США "поддерживают общение и диалог на высоком уровне, что свидетельствует о том, что Китай всегда был добросовестен и искренен и активно содействовал улучшению китайско-американских отношений, и дверь для диалога всегда открыта".

"Мы придаем большое значение недавним позитивным заявлениям американской стороны о китайско-американских отношениях и надеемся, что американская сторона будет эффективно осуществлять политику и делать больше на практике для улучшения китайско-американских отношений", - сказал Лэ Юйчэн.

На прошлой неделе Салливан и Ян Цзечи провели в Цюрихе шестичасовые переговоры. После этого Associated Press сообщило о планах провести онлайн-саммит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Китай США

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