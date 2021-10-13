20 человек пострадали в ДТП в Баку

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса в Баку пострадали 20 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в министерстве здравоохранения.

ДТП произошло в среду утром на автотрассе аэропорт имени Гейдара Алиева - поселок Мярдакан.

Как сообщают СМИ, по предварительной версии водитель грузового автомобиля уснул за рулем и, потеряв управление, врезался в пассажирский автобус. От удара автобус перевернулся.

"В результате ДТП в две больницы Баку доставлены 20 пострадавших", - сказали в Минздраве.

При этом, по данным СМИ, в результате ДТП есть и погибшие.