Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

20 человек пострадали в ДТП в Баку

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса в Баку пострадали 20 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в министерстве здравоохранения.

ДТП произошло в среду утром на автотрассе аэропорт имени Гейдара Алиева - поселок Мярдакан.

Как сообщают СМИ, по предварительной версии водитель грузового автомобиля уснул за рулем и, потеряв управление, врезался в пассажирский автобус. От удара автобус перевернулся.

"В результате ДТП в две больницы Баку доставлены 20 пострадавших", - сказали в Минздраве.

При этом, по данным СМИ, в результате ДТП есть и погибшие.

Азербайджан Баку

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 13 октября

Пандемия коронавируса

Китай изучит тысячи образцов крови из Уханя в поисках источника коронавируса

Китай изучит тысячи образцов крови из Уханя в поисках источника коронавируса

Палата представителей США одобрила временное повышение потолка госдолга

В Белоруссии против Тихановской возбудили дело о присвоении звания

США и РФ договорились о еще одном раунде переговоров по проблеме посольств

США и РФ договорились о еще одном раунде переговоров по проблеме посольств

Отбор из ПХГ в Европе вот-вот превысит объем закачки

Украинский политик Медведчук отправлен под домашний арест по делу о госизмене

На острове Пальма эвакуируют до 800 человек из-за потоков лавы

На острове Пальма эвакуируют до 800 человек из-за потоков лавы

Фиджи открываются для иностранных туристов с 11 ноября

Фиджи открываются для иностранных туристов с 11 ноября

МИД РФ предложил США снять все взаимные ограничения в работе загранпредставительств

МИД РФ предложил США снять все взаимные ограничения в работе загранпредставительств
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });