Чилийская оппозиция инициировала процесс импичмента президента из-за "досье Пандоры"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Чили оппозиционные депутаты инициировали процесс импичмента президента страны Себастьяна Пиньеры после публикации "досье Пандоры", в котором содержалась информация о предполагаемых нарушениях при продаже горнодобывающей компании Доминга, сообщает Associsted Press.

Нижняя палата парламента Чили отобрала пять депутатов, которые рассмотрят аргументы и подготовят рекомендацию для остальных депутатов, следует ли продолжать процесс импичмента. О решении уведомят президента, после чего у него будет десять дней, чтобы ответить на обвинения.

Пиньера отрицает обвинения в совершении каких-либо правонарушений.

Associated Press напоминает, что процесс импичмента стартовал спустя неделю после того, как прокуратура Чили объявила о начале расследования в отношении Пиньеры по обвинению в налоговых нарушениях и взятках при продаже горнодобывающего проекта Доминга.

Из документов, опубликованных в рамках "досье Пандоры", следует, что президент Чили использовал офшорные компании на Британских Виргинских островах при продаже доли в горнодобывающей компании Доминга, совладельцем которого была семья Пиньеры.