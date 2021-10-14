При пожаре в многоэтажке на Тайване погибли 25 человек
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - На юге Тайваня в городе Гаосюн загорелось 13-этажное жилое здание, погибли 25 человек, сообщает АР со ссылкой на представителей пожарного департамента города.
11 погибших увезли в морги с места трагедии. Еще 55 человек были доставлены в больницы, среди них 14 не подавали признаков жизни, но формально их смогли признать умершими только врачи в стационарах.
По предварительным данным, пожар начался около 3 часов ночи по местному времени (22:00 среды по Москве). Очевидцы утверждают, что примерно в это время слышали взрыв.
Причина возгорания еще не установлена, но пожарные заметили, что сильнее всего пламя разгорелось в помещениях, где хранились вещи. Пожар был очень сильным и разрушил несколько этажей здания. После тушения огня можно было увидеть, что нижние этажи дома почернели.
Сгоревшее здание было построено около 40 лет назад. В нижних этажах расположены магазины, на верхних - квартиры.
A building fire in southern Taiwan's Kaohsiung early Thursday has left at least nine people at the scene without vital signs and another 44 in hospital, according to fire officials, who predicted that casualties could rise further.https://t.co/0FBfwSlGS6— Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) October 14, 2021