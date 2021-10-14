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При пожаре в многоэтажке на Тайване погибли 25 человек

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - На юге Тайваня в городе Гаосюн загорелось 13-этажное жилое здание, погибли 25 человек, сообщает АР со ссылкой на представителей пожарного департамента города.

11 погибших увезли в морги с места трагедии. Еще 55 человек были доставлены в больницы, среди них 14 не подавали признаков жизни, но формально их смогли признать умершими только врачи в стационарах.

По предварительным данным, пожар начался около 3 часов ночи по местному времени (22:00 среды по Москве). Очевидцы утверждают, что примерно в это время слышали взрыв.

Причина возгорания еще не установлена, но пожарные заметили, что сильнее всего пламя разгорелось в помещениях, где хранились вещи. Пожар был очень сильным и разрушил несколько этажей здания. После тушения огня можно было увидеть, что нижние этажи дома почернели.

Сгоревшее здание было построено около 40 лет назад. В нижних этажах расположены магазины, на верхних - квартиры.

Тайвань Гаосюн

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