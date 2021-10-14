На востоке Афганистана при взрыве убит глава местной полиции талибов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В результате взрыва убит назначенный движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) начальник полиции уезда Шигал провинции Кунар, сообщает Aamaj News.

Отмечается, что в результате подрыва полицейского автомобиля, который произошел незадолго до полудня в пригороде административного центра провинции Кунар Асадабада, получили ранения еще 11 человек, в том числе пятеро боевиков "Талибана".

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент.