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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

США вернулись в Совет ООН по правам человека, из которого вышли при Трампе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Члены Генассамблеи ООН в четверг проголосовали за то, чтобы США вошли в состав Совета ООН по правам человека, свидетельствуют данные голосования.

Для их возвращения в Совет было необходимо простое большинство голосов. По итогам голосования, результаты которого опубликованы ООН в твиттере, США оказались в числе 18 стран, добившихся избрания в СПЧ ООН. Также в этой группе стран значатся, в частности, Казахстан и Литва.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд написала в твиттере после голосования, что "рада объявить, что США избраны в Совет по правам человека".

"Мы будем работать над тем, чтобы Совет соблюдал принцип "все люди рождены свободными и равными в своем достоинстве и правах", - добавила она.

Ранее в этом году госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты намерены попасть в состав членов Совета по правам человека ООН на срок с 2022 по 2024 году.

В 2018 году Дональд Трамп, находившийся на тот момент на посту президента США, объявил о выходе государства из состава Совета по правам человека из-за критики в адрес Израиля. Администрация США тогда указывала, что СПЧ ООН принял более 70 резолюций с критикой Израиля и только 7 – с критикой в адрес Ирана, подчеркивая, что в Иране существуют крайне грубые нарушения прав человека, остающиеся без реакции СПЧ ООН. Кроме того, Вашингтон тогда выступал против членства в Совете ряда стран – таких как Китай, Куба, Венесуэла, которых западные страны обвиняют в нарушениях прав человека.

Решение о создании Совета ООН по правам человека вместо одноименной Комиссии было принято на Саммите в ООН в 2005 году. Это орган Генеральной Ассамблеи ООН. Он собирается регулярно, не меньше трех раз в год. Одна из сессий является основной и длится десять недель. Совет может проводить специальные чрезвычайные сессии по требованию одной трети его членов, в том числе, для рассмотрения тревожных ситуаций с правами человека в отдельных странах.

В составе Совета по правам человека – 47 государств. У группы восточноевропейских государств в этом органе шесть мест. У Азии и Африки – по 13 мест, у Латинской Америки – восемь и у группы, объединяющей западноевропейские государства, США, Канаду и Израиль, – семь мест.

Каждый член Совета избирается большинством голосов членов Генассамблеи путем прямого тайного голосования. Члены Совета должны соблюдать высокие стандарты защиты прав человека. Если они будут уличены в массовом и систематическом нарушении прав человека, то их членство в Совете может быть приостановлено двумя третями голосов членов ГА ООН.

США ООН

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