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США провели успешный пуск высокоточной оперативно-тактической ракеты PrSM

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Армия США провела очередное успешное испытание перспективной высокоточной оперативно-тактической ракеты PrSM (Precision Strike Missile), сообщила компания-разработчика Lockheed Martin.

Указывается, что запуск был осуществлен в минувшие сутки с базы Космических сил США Ванденберг (штат Калифорния).

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"Это был уже пятый подряд успешный испытательный полет ракеты... и второй из трех в текущем году", - говорится в сообщении. Пуск ракеты был выполнен из реактивной системы залпового огня на колесном шасси High-Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

По данным компании, ракета выполнила "самый дальний полет с момента начала испытаний, превысив максимальный порог". Конкретную дальность компания не раскрывает. Между тем, по данным источников в военно-промышленном комплексе, ракета пролетела более 500 км над Тихим океаном. В ходе предыдущих пусков дальность полета составляла только 300-400 км.

Пентагон планирует в перспективе увеличить дальность действия системы до 1,8 тыс. км. Ожидается, что ракета PrSM поступит на вооружение Армии США в 2023 году.

США

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