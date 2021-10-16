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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Три человека погибли при землетрясении на Бали

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - На индонезийском острове Бали произошло землетрясение, погибли трое человек и семеро получили ранения, сообщают в субботу западные СМИ.

Магнитуда землетрясения составила 4,8, очаг залегал на глубине 10 км к северо-востоку от города Банджар Ванасари, и это далеко от главных туристических мест острова.

По информации официальных лиц, два человека погибли в своем доме в округе Бангли при оползне, который вызвало землетрясение, а еще один человек погиб в портовом городе Карангасем.

Индонезия Бали

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