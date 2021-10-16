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Семь российских туристов пострадали в результате ДТП в Анталье

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Семь российских туристов и экскурсовод пострадали в результате аварии туристического автобуса в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, сообщает в субботу издание Hurriyet.

"На скользкой дороге в районе Манавгат в Анталье из-за осадков перевернулся туристический автобус, в котором находились семь российских туристов и экскурсовод. Все они получили легкие ранения и доставлены в близлежащие больницы для оказания первой помощи", - пишет газета.

По данным издания, авария произошла утром в субботу на улице Ачису. Автобус, направлявшийся из Манавгата в туристический центр Соргун Шаттыенгель, опрокинулся на скользкой после дождя дороге.

После аварии туристам пришлось разбить лобовое стекло, чтобы покинуть перевернувшийся автобус. На место происшествия были направлены бригады жандармерии, медиков и пожарных.

Как пишет Hurriyet, все пострадавшие в ДТП находятся в удовлетворительном состоянии.

Турция Анталья

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