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Лукашенко заявил, что коллективный Запад планирует сменить власть в Минске

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Коллективный Запад нацелился на смену власти в Белоруссии, заявил президент Александр Лукашенко, проводя перестановки в системе госбезопасности. Его цитирует "БелТА".

Он подчеркнул, что ситуация остается напряженной и не позволяет успокоиться.

"Вам лучше других известно, что неудавшаяся попытка государственного переворота не изменила планов противника. Коллективный Запад продолжает вмешиваться во внутренние дела страны, нацелившись на смену власти, а самое опасное для нас - уничтожение независимости нашего государства. Это мы должны помнить. Понимать и ощущать каждый день и каждый час, особенно вы", - сказал он сотрудникам силовых структур.

"Задействуются санкции. Финансируются протесты, экстремизм, терроризм. Подбираются и готовятся боевики. Мы это не просто знаем, мы с этим работаем", - отметил президент.

По его сведениям, одной из возможных дат очередной попытки революции рассматривается период проведения конституционного референдума, при этом применяются опробованные в других странах современные информационные технологии, развернута психологическая война, нацеленная на формирование у населения Белоруссии негативного образа власти.

"Эти методики воздействия направлены на сотрудников госаппарата и силовиков с целью убедить их в отсутствии поддержки со стороны населения, зародить сомнения в правильности государственного политического курса", - сказал глава государства.

Кроме того, по словам Лукашенко, планируются диверсии на объектах оборонного комплекса, экономики, жизнеобеспечения, а политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения.

"Иностранные спецслужбы и их пособники изучают обстановку в трудовых коллективах, пытаются инспирировать забастовки", - заявил глава государства.

По его словам, созданные под контролем спецслужб политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей средств массовой информации, силовых органов.

"Добрались и до судейского корпуса", - отметил президент.

17 октября Минск по требованию МИД Белоруссии покинул посол Франции Николя де Буйан де Лакост.

Александр Лукашенко Белоруссия Запад Варшава Вильнюс

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