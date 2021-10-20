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Ученые с помощью лазера выяснили, как были устроены крылья летающих ящеров

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Международная группа ученых использовала лазерно-стимулированную флуоресценцию, чтобы узнать больше о том, как летали птерозавры - крылатые ящеры, сообщает портал научной информации Phys.org.

Отмечается, что крылья птерозавров, живших в меловом и юрском периодах, образованы мембраной из кожи и других тканей, крепившейся к сильно удлиненному пальцу передней конечности и тянувшейся к ногам. Считается, что птерозавры первыми из позвоночных научились летать.

Работа исследователей включала применение лазерно-стимулированной флуоресценции к окаменелостям птерозавров, найденным в южной части Германии.

"Они использовали синий лазер наряду с фотографией с длительной экспозицией для создания флуоресцентных изображений мягких тканей, которые, как полагали исследователи, были задействованы в полете", - говорится в сообщении.

При изучении полученных изображений исследователи обнаружили, что птерозавр имел "обтекатель" крыла, который служил для сглаживания потока воздуха в непосредственной близости от места соединения крыльев с корпусом, чтобы избежать возникновения турбулентных воздушных потоков.

У современных птиц и летучих мышей роль обтекателя играют перья и мех, а у птерозавра, как оказалось, он состоял из мышц, которые сглаживали костлявую переднюю часть крыла.

Исследователи предполагают, что такая особенность, вероятно, давала летающим рептилиям очень высокую мощность крыльев и степень управления полетом.

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