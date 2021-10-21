NASA ищет нового подрядчика для транспортировки экипажей на МКС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ищет одного или больше подрядчиков среди американских частных компаний для осуществления миссий по транспортировке астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), сообщается на сайте управления.

"NASA требуется ещё одна миссия транспортировки экипажа к МКС, помимо 12 полётов, которые должны осуществить в рамках текущих контрактов Boeing и SpaceX", - сказал руководитель подразделения коммерческих пилотируемых полётов штаба NASA Фил МакАлистер.

Запрос управления был опубликован на сайте Системы распределения контрактов США.

Согласно запросу, NASA планирует получить информацию о существующих сертифицированных системах пилотируемых полётов, а также возможных сроках для прохождения системами, которые находятся в разработке, сертификации не позднее 2027 года.

Отмечается, что в зависимости от поставленных задач NASA может приобрести одиночные места, несколько мест или же всю миссию целиком.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Другая американская компания - SpaceX - по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который уже совершил ряд пилотируемых полетов на МКС.

Ранее руководитель программы NASA по коммерческим пилотируемым полетам Стив Стич заявил о планах NASA добиваться увеличения количества полётов на МКС этими двумя компаниями.

"И SpaceX, и Boeing получили шесть пост-верификационных миссий полётов на МКС по контракту, всего шесть на две компании. Boeing получил право провести три из них. Сейчас мы знаем, что работа МКС будет продлена на срок позднее 2024 года. Поэтому в данный момент мы ищем способ добавить количество миссий в оба контракта, и в следующие несколько месяцев станет ясно, что будет предпринято на этот счёт (...) Мы хотим, чтобы и SpaceX, и Boeing летали по разу в год", - сказал Стич.