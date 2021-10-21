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Число жертв наводнений и оползней в Индии и Непале достигло 187 человек

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В результате наводнений и сильных оползней в Индии и Непале погибло как минимум 187 человек, десятки числятся пропавшими без вести, сообщает в четверг агентство Associated Press.

"Были уничтожены дома и посевы, что стало тяжелым ударом для семей, которые и так борются с разрушительными последствиями пандемии коронавируса. Жители Непала и Индии находятся между пандемией и обострением климатических бедствий, которые влияют на миллионы жизней и средства к существованию", - сказал Азмат Улла из Международной федерации обществ Красного Полумесяца в Непале.

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В Непале с понедельника погибло как минимум 99 человек. В полиции сообщают, что около 40 человек числятся пропавшими без вести, 35 пострадавших были доставлены в больницы. Больше всего смертей пришлось на восточные и западные районы страны.

В четверг премьер-министр Непала Шер Бахадур Деуба посетил пострадавшие от наводнений районы и поручил местным властям сосредоточиться на скорейшем спасении людей и оказании первой помощи.

Метеорологи в Непале ожидают улучшения погоды к концу этой недели.

В соседней Индии, где проливные дожди идут с субботы, в штатах Уттаракханд и Керала погибло как минимум 88 человек. Также сообщается о затопленных дорогах, разрушенных мостах и снесенных домах. В ближайшие дни в этих регионах ожидаются новые дожди.

Индия Непал

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