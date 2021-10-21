Американские компании решили создать первую независимую космическую станцию

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американские частные компании Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin создадут первую независимую коммерческую космическую станцию к 2027 году в рамках соглашения с NASA, сообщает сайт Lockheed Martin в четверг.

По информации компании, будущая станция получит имя Starlab (звёздная лаборатория - ИФ). Starlab будет состоять из большого развертываемого жилого модуля, стыковочного узла, двигательной системы, работающей на сочетании солнечной и электроэнергии, крупного роботизированного манипулятора для работы с полезными грузами, а также оборудования для проведения экспериментов и решения промышленных задач.

Отмечается, что станция сможет принимать до четырех астронавтов. Помимо них, станция сможет принимать туристов и участвовать в различных коммерческих проектах.

Ранее агентство НАСА анонсировало проект Commercial LEO Destinations (CLD), в рамках которого частные аэрокосмические компании получат финансирование для работы на низкой околоземной орбите. Одним из важных пунктов, согласно докладу, является создание космических станций для транспортировки коммерческих грузов и проведения научных экспериментов.

Среди необходимых условий - возможность разместить на станции по крайней мере двух астронавтов, обеспечить постоянное присутствие экипажей на станции, гибкий график ротации экипажей, включая возможное проживание астронавтов в течение шести месяцев, года и дольше, а также обеспечение условий для комфортного проживания людей.

В докладе отмечается, что НАСА выделит компаниям до 400 млн долларов на период с 2022 по 2025 год. Выплаты будут проводиться по мере прохождения компаниями этапов, согласованных с НАСА.