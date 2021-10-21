Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Американские компании решили создать первую независимую космическую станцию

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американские частные компании Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin создадут первую независимую коммерческую космическую станцию к 2027 году в рамках соглашения с NASA, сообщает сайт Lockheed Martin в четверг.

По информации компании, будущая станция получит имя Starlab (звёздная лаборатория - ИФ). Starlab будет состоять из большого развертываемого жилого модуля, стыковочного узла, двигательной системы, работающей на сочетании солнечной и электроэнергии, крупного роботизированного манипулятора для работы с полезными грузами, а также оборудования для проведения экспериментов и решения промышленных задач.

Отмечается, что станция сможет принимать до четырех астронавтов. Помимо них, станция сможет принимать туристов и участвовать в различных коммерческих проектах.

Ранее агентство НАСА анонсировало проект Commercial LEO Destinations (CLD), в рамках которого частные аэрокосмические компании получат финансирование для работы на низкой околоземной орбите. Одним из важных пунктов, согласно докладу, является создание космических станций для транспортировки коммерческих грузов и проведения научных экспериментов.

Среди необходимых условий - возможность разместить на станции по крайней мере двух астронавтов, обеспечить постоянное присутствие экипажей на станции, гибкий график ротации экипажей, включая возможное проживание астронавтов в течение шести месяцев, года и дольше, а также обеспечение условий для комфортного проживания людей.

В докладе отмечается, что НАСА выделит компаниям до 400 млн долларов на период с 2022 по 2025 год. Выплаты будут проводиться по мере прохождения компаниями этапов, согласованных с НАСА.

НАСА Nanoracks Voyager Space Lockheed Martin

Новости

Путин предостерег Европу от попыток ограничить РФ в сфере энергетики

Путин сообщил, что вторую нитку "Северного потока 2" заполнят газом в декабре

Путин сообщил, что вторую нитку "Северного потока 2" заполнят газом в декабре

Путин заявил, что военное освоение Украины со стороны НАТО уже идет

Пандемия коронавируса

Более 40% ежедневных смертей от COVID-19 приходится в ЕС на Румынию

С кандидатурой нового канцлера Германии определятся после 6 декабря

С кандидатурой нового канцлера Германии определятся после 6 декабря

Квартальная выручка American Airlines подскочила на 183%

РФПИ призвал производителей зарубежных вакцин прекратить информатаки на "Спутник V"

Brent торгуется у $85,68 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 21 октября

Dow Jones и S&P 500 выросли на сильной корпоративной отчетности

Dow Jones и S&P 500 выросли на сильной корпоративной отчетности
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });