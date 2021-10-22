В ходе учений "Защитники дружбы-2021" десантники РФ и Египта осуществили совместный маневр

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российские и египетские десантники совершили первое совместное десантирование из самолетов военно-транспортной авиации и уничтожили узел связи в ходе этапа совместных учений "Защитники дружбы-2021" в Египте, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"В рамках проведения совместных тактических учений "Защитники дружбы-2021" десантники из двух стран отработали высадку тактического воздушного десанта из самолетов "Каса С-295" военно-транспортной авиации ВВС Арабской Республики Египет. Российские гвардейцы-десантники и военнослужащие парашютно-десантного подразделения вооруженных сил Египта совершив практическое десантирование с высоты свыше 3500 м с ходу уничтожили узел связи незаконных вооруженных формирований (НВФ)", - говорится в релизе Департамента информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Используя парашютные системы специального назначения "Арбалет-1", российские десантники, как уточнили в Минобороны России, совместно с группой специального назначения египетских парашютно-десантных войск на управляемых парашютах МС-5 десантировались на территорию назначенного объекта, где уничтожив с воздуха посты охраны произвели его минирование и уничтожение. Сводным подразделением было также отработано ведение засадных действий в условиях пустынной местности с последующим минированием участка дороги и уничтожением автомобильной колонны.

Всего от Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет в учении "Защитники дружбы-2021", которое проходит в период с 17 по 29 октября текущего года, на базе задействовано сводное подразделение общей численностью более 500 военнослужащих, а также самолеты Ил-76мд ВКС России и С-130 "Геркулес", "Каса С-295" и тяжёлые военно-транспортные вертолёты "Чинук" ВВС Египта.