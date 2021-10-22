Лидеры ЕС призвали Минск отпустить политзаключённых

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств ЕС по итогам первого дня саммита призвали власти Белоруссии вернуть свободу политическим оппонентам.

"Европейский совет вновь призывает власти Белоруссии вернуть свободу всем политическим заключенным", - говорится в постановлении, принятом по итогам первого дня саммита.

В документе отмечается, что лидеры стран ЕС обсудили подготовку к саммиту Восточного партнёрства, который пройдёт 15 декабря 2021 года. "Отношения ЕС с этим регионом (с участниками Восточного партнерства -ИФ) - стратегически важный аспект", - подчёркивается в постановлении.