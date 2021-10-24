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Задержан самый разыскиваемый преступник Колумбии

Задержан самый разыскиваемый преступник Колумбии
Задержанный наркобарон Диро Антонио Усуга
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Колумбийские силовики задержали самого разыскиваемого преступника страны: наркоторговца и лидера крупнейшей группировки Диро Антонио Усугу.

Как сообщает "Би-би-си", о задержании "Отониэля" объявил в телевыступлении президент Колумбии Иван Дуке Маркес. Он сравнил поимку Усуги с задержанием Пабло Эскобара в 1990-е.

Спецоперацию по задержанию колумбийского наркобарона проводили совместно военные, полиция и ВВС. Ранее все попытки поймать его оканчивались неудачей. Власти предлагали $800 тысяч за информацию о его местонахождении.

Задержать 50-летнего Усугу удалось в сельском районе на северо-западе Колумбии, неподалеку от границы с Панамой.

"Отониэль" стал главой "Клана Залива" после того как прежний лидер - брат Усуги - был убит во время полицейской операции. Эта преступная группировка считается в Колумбии самой могущественной. Власти США характеризуют ее как "хорошо вооруженную и крайне жестокую" организацию.

"Клан Залива" занимается торговлей наркотиками, торговлей людьми, незаконной добычей золота и вымогательствами. В него входят около 1800 сооруженных боевиков, которых задерживали на территории Аргентины, Бразилии, Перу, Гондураса и Испании.

"Би-би-си" отмечает, что банда контролирует многие каналы поставок наркотиков из Колумбии, в том числе в США и Россию.

Диро Антонио Усуга также разыскивается Вашингтоном, ему грозит экстрадиция.

Колумбия

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