Власти Китая пообещали облегчить жизнь школьникам

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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Китае принят закон, который призван уменьшить нагрузку на учеников школ, в частности сократить чрезмерные объемы домашних заданий и дополнительных занятий.

Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на китайские государственные СМИ, полностью текст закона, принятого Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, не опубликован. Однако обнародованные детали дают понять, что закон должен подтолкнуть родителей заниматься интеллектуальным развитием детей, их социальными навыками и уделять внимание морали. Родители должны следить за тем, чтобы у детей было время и для отдыха, и для занятий, чтобы они не проводили слишком много времени в интернете.

Региональные власти будут ответственны за исполнение закона, в том числе они обязаны финансировать внеучебные занятия.

Документ вызвал смешанную реакцию в китайской соцсети Weibo: некоторые пользователи сомневаются, что местные власти и родители справятся с возложенными обязанностями. South China Morning Post цитирует одного из родителей, который работает шесть дней в неделю с 9 до 21 и не понимает, когда он должен найти время, чтобы учить собственного ребенка.

"Би-би-си" напоминает, что в августе в Китае запретили проводить письменные экзамены среди детей 6 и 7 лет, поскольку это негативно сказывается на их физическом и психологическом здоровье.

В июле компаниям, которые предоставляют онлайн-курсы, запретили брать деньги за обучение по основным предметам.