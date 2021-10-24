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Иранский лидер предостерег мусульманские страны от нормализации отношений с Израилем

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал мусульманские государства, нормализовавшие отношения с Израилем, отказаться от этого шага.

Он заявил, что палестинский вопрос можно будет решить наилучшим образом в случае сохранения единства среди исламских стран.

"Власти некоторых стран, к сожалению, допустили ошибки и согрешили, нормализовав отношения с сионистским режимом узурпаторов и притеснителей. Такая нормализация - шаг против мусульманского единства. Странам нужно отказаться от сделанного шага, исправить ошибку", - заявил Хаменеи в ходе выступления, выдержки из которого приводят западные и ближневосточные СМИ.

ОАЭ, Бахрейн, Судан, Марокко в 2020 году нормализовали отношения с Израилем. Это делалось при активном содействии администрации Дональда Трампа.

Иран Израиль аятолла Хаменеи Али Хаменеи

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