Константинопольский патриарх Варфоломей госпитализирован в США

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Патриарх Константинопольский Варфоломей из-за недомогания госпитализирован в США, сообщает в воскресенье Associated Press.

В сообщении говорится, что 81-летний Варфоломей почувствовал себя плохо во время первого дня рассчитанного на 12 дней визита в США. По совету личного врача, Варфоломея доставили в одну из больниц американской столицы.

Планировалось, что в понедельник он проведёт встречу с президентом США Джо Байденом.