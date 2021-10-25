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Четверо детей несколько дней просидели запертыми в квартире в поселке Осиновка

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Запертых на несколько дней в квартире четверых маленьких детей вызволили сотрудники полиции в поселке Осиновка Иркутской области, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону в понедельник.

Сообщение о том, что детям, находившимся в одной из квартир многоэтажки, требуется помощь, поступило от жительницы поселка Осиновка накануне. Заявительница пояснила, что видела, как одна из местных жительниц по спущенной детьми веревке передавала им продукты питания.

"Дверь квартиры оказалась заперта, а дети через нее пояснили, что несколько дней назад их мама ушла и с тех пор они находятся одни", - говорится в сообщении.

По выдвижной лестнице пожарной машины полицейские добрались до окна квартиры на третьем этаже и вынесли оттуда четверых мальчиков в возрасте от года до 10 лет.

Сейчас детей осматривают медики, а полицейские разыскивают законных представителей детей. Отмечается, что мать мальчиков состоит на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Иркутская область

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