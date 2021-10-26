Посол Антонов назвал условие РФ для обсуждения с США вопросов стратстабильности

По словам российского дипломата, Москва нацелена на "юридически обязывающие соглашения" по итогам диалога о стратегической стабильности

Посол России в США Анатолий Антонов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Россия считает необходимым условием для обсуждения режима контроля над вооружениями вывод из Европы американского нестратегического ядерного оружия (НСЯО) и новейших стратегических вооружений, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения им. Джеймса Мартина при Мидлберрийском Институте в Калифорнии.

"Россия в этом отношении занимает последовательную позицию. Обязательное предварительное условие для обсуждения НСЯО - вывод из Европы американских боезарядов данного класса на национальную территорию. А также - ликвидация инфраструктуры по хранению и обслуживанию указанных вооружений, прекращение практики совместных ядерных миссий в рамках НАТО", - приводит в фейсбуке слова Антонова посольство РФ.

Посол напомнил, что по ключевым проблемам стратегической повестки между Москвой и Вашингтоном сохраняются существенные различия.

"Например, американская сторона настаивает на расширении нынешнего режима контроля над вооружениями, базирующегося на Договоре о СНВ. Стремится охватить все виды ядерного оружия. Наши американские коллеги относят сюда любые развернутые и неразвернутые ядерные боезаряды на носителях как межконтинентальной, так и иной дальности. При этом в Вашингтоне не скрывают, что приоритетом в плане ограничения является наше нестратегическое ядерное оружие и новейшие стратегические вооружения", - заявил российский посол.

Что касается российских новейших страткомплексов, отметил посол, "то некоторые уже поставлены или будут поставлены в зачет по ДСНВ".

"При этом мы не отказываемся от обсуждения роли и места прочих стратситсем в будущих режимах контроля над вооружениями", - подчеркивает Антонов.

Он призывает американскую сторону не политизировать вопросы контроля над вооружениями.

"Понимаем, что за годы отсутствия диалога по стратегической стабильности между двумя странами накопилось много вопросов. Однако важно сосредоточиться на главных и не политизировать набирающий силу профессиональный разговор по стратегической стабильности. Разумеется, если американская сторона представит свои аргументы о расширении диалога по стратегической стабильности, мы готовы будем их выслушать, попытаться разобраться и определить, где, когда и в каком формате американские идеи могут обсуждаться", - отметил Антонов.

По словам посла, как и все прошлые десятилетия, Россия настроена выйти на юридически обязывающие соглашения, "однако не исключаем и другие форматы".

"Сейчас было бы неправильно предопределять возможные результаты, надо садиться и работать", - заключил Антонов, добавив, что "нельзя допустить ситуации, при которой наши страны останутся без контрольных механизмов в стратегической сфере по истечении срока действия ДСНВ".

Договоренность о диалоге по вопросам стратегической стабильности была достигнута на женевской встрече президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена 16 июля. С тех пор прошло два раунда совещаний по вопросам стратстабильности и контроля над вооружениями.