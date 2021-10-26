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Госсекретарь США провел встречу с Константинопольским патриархом

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем, сообщает Госдепартамент.

"Они обсудили приверженность США поддержке религиозной свободы во всем мире и возможности сотрудничества с православной христианской общиной по всему миру по вопросам, представляющим общий интерес, а также с религиозными меньшинствами в Турции и регионе", - говорится в сообщении.

Блинкен подтвердил, что возобновление работы Халкинской семинарии Константинопольского патриархата остается неизменным приоритетом для администрации президента Джо Байдена.

Кроме того, они обсудили необходимость срочного решения климатического кризиса.

Православная семинария на острове Халки (Турция) была открыта в 1844 году. В 1964 году турецкие власти запретили принимать в семинарию иностранцев, а в 1971 закрыли семинарию.

США Энтони Блинкен Патриарх Варфоломей

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