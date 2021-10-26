Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Экипаж миссии Crew Dragon-2 вернется на Землю 4 ноября

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Возвращение экипажа миссии SpaceX Crew Dragon-2 с Международной космической станции (МКС) на Землю запланировано на 4 ноября, сообщил руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов NASA Стив Стич.

В миреЗапуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 к МКС перенесен на суткиЧитать подробнее

"Самая ранняя дата возвращения миссии Crew-2, если миссия Crew-3 стартует в 10:31 (31-го октября - ИФ), 4 ноября. У нас есть выборка из семи мест для посадки. Мы выберем одно из них в зависимости от погоды. (...) Большинство вариантов посадки рассчитаны на ночь, Crew-1 совершил посадку ночью, поэтому SpaceX и NASA готовы к этому. Причина в особенностях орбитальной механики, к тому же погода ночью бывает лучше", - сообщил Стич в ходе телеконференции NASA, посвященной предстоящему полету миссии Crew-3 к МКС.

Экипаж миссии Crew Dragon-2 прибыл на МКС 24 апреля этого года и провел на станции шесть месяцев.

В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств - астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

NASA МКС Crew Dragon

Новости по теме

Новости

Семь человек погибли в ходе протестов после военного переворота в Судане

Семь человек погибли в ходе протестов после военного переворота в Судане

Посол Антонов назвал условие РФ для обсуждения с США вопросов стратстабильности

Посол Антонов назвал условие РФ для обсуждения с США вопросов стратстабильности

Молдавия заключила с польской PGNiG контракт на закупку 1 млн кубометров газа

Молдавия заключила с польской PGNiG контракт на закупку 1 млн кубометров газа

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Российских туристов в Турции арестовали по подозрению в поджоге леса

Генерал армии Судана ввел в стране режим чрезвычайного положения

Генерал армии Судана ввел в стране режим чрезвычайного положения

Саудовский принц призвал нефтяников не расслабляться и упомянул локдаун в Москве

Саудовский принц призвал нефтяников не расслабляться и упомянул локдаун в Москве

Молдавия объявила тендеры на закупку газа с поставкой с Украины и из Румынии

Молдавия объявила тендеры на закупку газа с поставкой с Украины и из Румынии

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 243,6 млн

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 октября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });