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Генсек ООН призвал быть готовыми к новым пандемиям

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Необходимо проанализировать недочеты, допущенные при ответе на пандемию COVID-19, и быть готовыми к новым эпидемиологическим вызовам, полагает генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Нам необходима современная и соответствующим образом финансируемая система обеспечения готовности к пандемии, способная предотвратить повторение ошибок, которые мир совершает сейчас", - написал во вторник Гутерриш в твиттере.

Гутерриш отметил, что эта пандемия должна стать последней, с которой не удалось справиться сразу.

ООН Антониу Гутерриш

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